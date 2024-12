Biegun magnetyczny Ziemi przesuwa się w stronę rosyjskiej Syberii. "To coś, czego nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy"

Obecne zachowanie północy magnetycznej to coś, czego nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy. Północ magnetyczna przemieszcza się powoli wokół Kanady od XVI wieku, ale w ciągu ostatnich 20 lat przyspieszyła w kierunku Syberii, zwiększając prędkość każdego roku, aż do około pięciu lat temu, kiedy nagle zwolniła z 50 do 35 km rocznie, co jest największym spowolnieniem prędkości, jakie kiedykolwiek widzieliśmy