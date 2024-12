Wybrali się na biegun, żeby udowodnić, że Ziemia jest płaska. I... zaskoczenie

Zwolennicy Płaskiej Ziemi wierzą, że na płaskim świecie nie mogłoby istnieć zjawisko dnia polarnego. To fenomen, podczas którego Słońce pozostaje widoczne na niebie przez całą dobę. Występuje on w okolicach biegunów geograficznych i jest niemożliwy do wytłumaczenia w modelu płaskiej Ziemi.