Znana marka telefonów powróci do Polski? Wiele na to wskazuje

Vivo jest częścią chińskiego koncernu BBK Electronics, do którego należą m.in. OnePlus, Oppo czy realme. Z podanej czwórki Oppo jako pierwsze weszło do Polski w 2019 – w tym samym roku zadebiutował pierwszy oficjalnie dostępny smartfon OnePlusa, czyli 7 Pro. Następnie realme poszerzyło ofertę smartfonów w Polsce lipcu 2020, a na końcu vivo weszło do kraju nad Wisłą jesienią 2020 r. Niespełna trzy lata później – w czerwcu 2023 dowiedzieliśmy się, że marka opuszcza nasz rynek. Po półtora roku jednak wydaje się wracać.