Elon Musk kupi TikToka? To opcja atomowa

Lemon8 to platforma należąca również do ByteDance, która była dosłownie "planem A1" koncernu na wypadek (a obecnie już fakt) blokady w Stanach Zjednoczonych. Lemon8 to hybryda Instagrama i TikToka, gdzie treści można przeglądać poprzez niekończące się przewijanie jednej z dwóch zakładek: Following (Obserwowani) i For you (Dla ciebie). A owymi treściami są nie tylko pionowe wideo, ale także posty ze zdjęciami i opisami różnej długości.