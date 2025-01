Xbox przerażony wyzwaniem rzuconym przez Steama. Odpowiada marnie, a PlayStation milczy

To bardzo ambitne plany z punktu widzenia technicznego i zdaniem niektórych nierealne. Konsola do gier Xbox kojarzy się z bezproblemowością, automatyką, niezawodnością i błyskawicznym działaniem (w kontekście responsywności). Konsole do gier Xbox (a także PlayStation i Switch) osiągają to za sprawą zamkniętego oprogramowania i ściśle określonej specyfikacji sprzętowej. Planowana przez Xboxa elastyczność przy zachowaniu pełnej zgodności z istniejąca biblioteką gier to faktycznie zadanie na wiele lat.