To najsmuklejszy składany telefon na świecie. Znamy datę premiery

Dyrektor generalny Oppo Pete Lau ogłosił postem na platformie Weibo, że składany telefon Find N5 pojawi się na rynku już w lutym. Potwierdził też, że według bieżących informacji firmy ów Find N5 będzie najsmuklejszym telefonem składanym na rynku. Niestety Oppo ani Lau nie byli łaskawi do tej pory podać konkretnego wymiaru, firma opublikowała jednak render porównujący telefon do ołówka - widoczny jako grafika otwierająca niniejszy tekst. Niezależnie od konkretnej wartości wspomnianego wymiaru robi to niemałe wrażenie.