Zapnijcie pasy. Nowe paliwo jądrowe umożliwi dotarcie na Marsa w zaledwie 45 dni

Dzieje się tak, ponieważ lżejsze gazy są łatwiejsze do przyspieszenia. Kiedy paliwa chemiczne są spalane, wytwarzają parę wodną, ​​znacznie cięższy produkt uboczny niż wodór używany w systemie NTP. Prowadzi to do większej wydajności cieplnego napędu nuklearnego i pozwala rakiecie na dalsze i szybsze podróże przy mniejszej ilości paliwa.