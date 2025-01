Flaga USA znajdzie się na Marsie - zapowiada Trump. Musk odleciał ze szczęścia

Na wiecu inauguracyjnym Donalda Trumpa w Capital One Arena, gdzie przemawiał Elon Musk, właściciel SpaceX również odniósł się do Marsa: „Zabierzemy DOGE na Marsa” - powiedział, odnosząc się do Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), nowego urzędu Trumpa, którego zadaniem będzie optymalizacja kosztów administracji rządowej. Trump wybrał na lidera tego departamentu właśnie Muska.