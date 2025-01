Rakieta konkurenta Elona Muska poleciała na orbitę. Ale zaliczyła kosztowną wpadkę

Firma przewiduje, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w tym roku odbędzie się od sześciu do ośmiu lotów New Glenn - następny odbędzie się tej wiosny. Blue Origin zamierza wystrzelić każdy booster New Glenn co najmniej 25 razy i ma już klientów, takich jak NASA, różne agencje rządowe USA i różne firmy telekomunikacyjne.