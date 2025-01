Nowa definicja sekundy. Optyczny zegar atomowy osiąga rekordową dokładność 

Teraz tak wysoką dokładność wykazano także w nowym typie zegara, który może mierzyć czas i częstotliwość 1000 razy dokładniej niż obecne zegary cezowe, które realizują pomiar z dokładnością do sekundy w układzie SI. By to potwierdzić, badacze przeprowadzili porównania z innymi zegarami optycznymi, ustanawiając nowy rekord dokładności.