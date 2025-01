Niebezpieczna planetoida zbliża się do Ziemi. Obliczono już szanse na uderzenie w naszą planetę

W kosmicznej loterii pojawił się nowy los, a jego numer to 2024 YR4. To nowo odkryta planetoida, która według NASA może uderzyć w Ziemię w grudniu 2032 r. Szanse na to wynoszą 1 do 83, co w kategoriach astronomicznych jest liczbą na tyle niepokojącą, że obiekt od razu trafił na szczyt list ryzyka prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i NASA. Czy powinniśmy się martwić?