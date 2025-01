Wzięła awokado i banany, a zapłaciła za jabłka. Przekręt przy kasie samoobsługowej to nie kradzież

Niby trudno oczekiwać, że po wyroku sądu nagle wszyscy rzucą się do kas z zamiarem ich wykiwania, bo kara to „tylko” 700 zł, ale dla sklepów może to być niepokojąca informacja. Nie brakowało zmian, które miały utrudnić życie ewentualnym złodziejaszkom, ale ciągle nie weszły na szerszą skalę. Być może wyrok sądu będzie pretekstem, by jednak zacząć działać.