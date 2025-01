Huawei wystartował ze sprzedażą świetnych słuchawek. Nie czekaj, kupuj

Nie będziemy tutaj tracić czasu na zbyt długi wstęp. Od razu powiem, że sugerowana cena słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4 wynosi 849 zł, ale do 23 lutego 2025 r. możecie je kupić taniej o 100 zł, czyli za 749 zł. To fenomenalna cena, ale jest jeszcze lepiej. Jeżeli kupicie je w oficjalnym sklepie huawei.pl, to dostaniecie prezent. Jest to usługa wsparcia na wypadek zgubienia jednej słuchawki. W jej ramach, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od zakupu zgubicie jedną słuchawkę, to będziecie mogli dokupić brakującą z 50 proc. rabatem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale sami dobrze znacie powiedzenie o tym, kto strzeże strzeżonego.