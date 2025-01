Google nie przegrywa z OpenAI. Przegrywa sam ze sobą

Ja i zapewne Wy wszyscy, którzy czytacie ten tekst - my jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami internetu. Potrafimy się w nim poruszać, szybko zrozumieć, co jest fejkiem a co nie, co jest wiarygodnym źródłem, a co nim nie jest, lecz - cytując Tomasza Lisa - "skąd ci biedni ludzie k… maja to zrozumieć, bo ja z tego nic nie rozumiem" - ci, dla których internet nie jest miejscem pracy, czy stałego przebywania, mają ogromny problem. A jak oni mają problem, to my wszyscy mamy ogromny problem.