Jest szansa na tańsze telewizory i soundbary. Gigant wybiera darmowy format

HDR10 to otwarty standard HDR wprowadzony przez konsorcjum UHD Alliance. Wykorzystuje 10-bitową głębię kolorów, co pozwala na wyświetlanie ponad miliarda odcieni barw. Kluczowym elementem HDR10 jest zastosowanie statycznych metadanych. Oznacza to, że parametry jasności i kontrastu są ustalane jednorazowo dla całego materiału wideo, bez uwzględnienia różnic między poszczególnymi scenami. Mimo to HDR10 znacząco poprawia jakość obrazu w porównaniu z tradycyjnym zakresem dynamiki (SDR).