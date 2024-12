Opaska twojego smartwatcha przeżyje ciebie, twoje dzieci i wnuki

Zgodnie z wynikami badań opublikowanymi w czasopiśmie Environmental Science & Technology Letters, do produkcji dużej części z nich fluoroelastomery, syntetyczne polimery stosowane do produkcji gumowych materiałów odpornych na pot, olejów i płynów do pielęgnacji skóry. Analiza wykazała, że dziewięć z 22 testowanych pasków zawierało podwyższone poziomy PFAS zwanego kwasem perfluoroheksanowym (PFHxA). Co ciekawe, podwyższone poziomy PFHxA były bardziej powszechne w droższych paskach do zegarków lub tych kosztujących ponad 15 dol. (ok. 60 zł).