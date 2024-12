RCB z ostrzeżeniem: "Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz". Potężny smog nad Polską

PM10 to nic innego jak pył zawieszony – mikroskopijne cząsteczki, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Żeby to sobie uzmysłowić, wyobraź sobie, że ludzki włos ma średnicę około 50-70 mikrometrów. To oznacza, że cząsteczki PM10 są od niego kilkukrotnie mniejsze. Z tego powodu z łatwością przenikają do naszych dróg oddechowych, a stamtąd – do krwiobiegu.