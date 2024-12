Na święta pojadę pociągiem. Zmiany na kolei to prawdziwa rewolucja

W piątkowy wieczór facebookowy profil woj. łódzkiego przypomniał, że pociągi do Koluszek wreszcie zaczynają kursować w weekendy również po północy. Rozszerzenie połączeń skwitowano bardzo życiowym memem o tym, że mieszkańcy oddalonych o ok. 30 km od Łodzi Koluszek nie muszą opuszczać imprezy przed 18:00, by móc dotrzeć do domów. Zabawne, bo wreszcie prawdziwe.