Ten sprzęt Apple'a najbardziej potrzebuje dużego odświeżenia. Niedługo je otrzyma

W raporcie Omdia dowiadujemy się również, że Apple rzekomo przejdzie na lepszą technologię wyświetlaczy także w iPadach Air. To ma nastąpić w 2027 lub 2028 roku, więc to bardziej odległa perspektywa niż 2026 rok w przypadku miniaturowego iPada. Pozostawiając tablety Apple’a i przechodząc do laptopów, nieoficjalne informacje mówią o tym, że w 2026 roku MacBook Pro także otrzyma ekran OLED, a następnie funkcja przejdzie na przystępniejsze laptopy MacBook Air w 2028 roku. Wszystkie laptopy giganta technologicznego z Cupertino z wyświetlaczami OLED mają wspierać odświeżanie na poziomie 120 Hz.