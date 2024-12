Możesz mieć za darmo słuchawki Apple AirPods 4. Oto co trzeba zrobić

Aby otrzymać Apple AirPods 4, trzeba złożyć wniosek o kartę kredytową banku Citi Handlowy. W tej promocji można dodatkowo zyskać aż 300 zł w bonach do wydania w popularnym programie lojalnościowym Mastercard Bezcenne Chwile. Jest tylko 400 nagród do rozdania, a akcja trwa do końca stycznia przyszłego roku.