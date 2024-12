Gnom Crawly opuścił Polskę, ale nie internet. Patoinfluencer zapowiada rozkręcanie kariery w Kijowie

Jeżeli zatrzymanie i postawienie zarzutów youtuberowi Buddzie to największy skandal w polskim internecie w mijającym roku, to nie mniejszą dramą było wyrzucenie z Polski tiktokera Crawly'ego.



Władysław Olijnyczenko, znany w internecie pod pseudonimem "Crawly" - a ze względu na publikowane treści także jako "zielony gnom" - to 23-letni influencer, który w internecie wsławił się tworzeniem i publikacją treści, w których celowo prowokował niewinne osoby oraz niszczył mienie. Najbardziej znanymi wyczynami Crawly'ego było przeszkadzanie pracownikom i klientom warszawskich Złotych Tarasów, co jak się później okazało, doprowadziło jednego z pracowników na skraj wytrzymałości nerwowej i złożenie wypowiedzenia, a także skakanie po samochodach na jednym z parkingów.