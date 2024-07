Wygonił gnoma terroryzującego galerię handlową. Ochroniarz bohaterem internetu

Przypomnijmy: przebrany za strój gnoma-czarodzieja tiktoker Crawly wkracza do sklepów i przeszkadza zarówno pracownikom, jak i samym kupującym. Przedostaje się do stanowiska kasjerów i kroczy między ich nogami. Całość niby trwa tylko chwilę, ale to jednak utrudnianie wykonywania obowiązków. Sprzedawcy zamiast obsługiwać klientów muszą użerać się z żartownisiem.