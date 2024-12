Posiadacze MacBooków nienawidzili tego elementu. Teraz powraca

Muszę wam coś zdradzić: byłem fanem Touch Bara. Wiem, była to bezsensowna pierdółka, która czasem nieco przeszkadzała. Ale wnosiła powiew świeżości - bo podczas edycji filmów, czy innej pracy "power usera", było to przydatne rozwiązanie. Teraz możesz go kupić ponownie. Wspierając kampanię na Kickstarterze, co wiadomo, jak może się skończyć. Ale po kolei.