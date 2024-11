Oto odpowiedź Pekinu na amerykańskiego króla nieba. Chiny pokazały swój najnowszy myśliwiec

Chiński J-35A to myśliwiec stealth piątej generacji. Jest to bezpośredni odpowiednik amerykańskiego F-35 Lightning II, ale w wersji "made in China". Na pierwszy rzut oka J-35A wygląda jak mieszanka kilku sprawdzonych wzorców.



Właśnie dlatego nie brakuje opinii, że Chiny wzorowały się na zagranicznych projektach. Zresztą, nie od dziś wiadomo, że chińskie firmy potrafią do perfekcji kopiować rozwiązania zachodnich technologii.