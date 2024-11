Najlepsze promocje na gry podczas Black Friday 2024. Oto lista

Cyberpunk 2077 i rozszerzenie Widmo Wolności na płycie, do zgarnięcia za 150 zł, w ofercie na Amazon.pl. Oczywiście te 150 zł to wciąż znaczna kwota, ale trzeba zwrócić uwagę, iż mamy do czynienia z pudełkowym wydaniem, w którym zarówno podstawowa wersja gry, jak i rozszerzenie znajdują się na płycie. Co za tym idzie, nie musimy aktywować dodatku jako kodu DLC. To z kolei umożliwia odsprzedaż w rozsądnej cenie.