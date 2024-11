Black Friday 2024. Najlepsze promocje na laptopy. Tu znajdziesz najtaniej

ASUS Vivobook Pro 16 K6602VU-KV065W to laptop wyposażony w procesor Intel Core i5 13. generacji oraz 16 GB pamięci RAM, co zapewnia płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach. Przenośny komputer posiada 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje wyraźny i płynny obraz. Dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop doskonale sprawdza się w grach i pracy z grafiką. Dodatkowo 512 GB dysk SSD zapewnia szybki dostęp do danych i aplikacji. ASUS Vivobook Pro 16 to idealny wybór dla osób poszukujących wydajnego i wszechstronnego laptopa do każdego typu zadań. Używając kodu promocyjnego ITKODBF51224, cena laptopa w RTV Euro AGD spada aż o 2 tys. zł.