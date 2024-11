Play ruszył ze świąteczną ofertą. Tak możesz zgarnąć światłowód na rok za darmo

Zapytacie się pewnie, który pakiet wybrać? Jeśli dociera do was światłowód Play (co sprawdzicie na stronie internetowej operatora, klikając "sprawdź dostępność"), to jest największa szansa, że macie dostęp do łącza maks. 1 Gb/s. Wariant z internetem o tej prędkości to kwestia 170 zł/mies. po rabatach dla tych, którzy nie są klientami Play (jeśli ma się np. abonament u Fioletowych, to rachunek jest 20 zł tańszy). Mamy tu 1 rok za darmo, czyli płacimy tylko przez 12 miesięcy – z tego wynika, że będzie nas to kosztować 2040 zł przez cały okres trwania umowy. Jeśli zdecydujecie się na 600 Mb/s za 140 zł przez 16 miesięcy zapłacicie 2240 zł (8 miesięcy za darmo), a 300 Mb/s – 2200 zł.