Zuckerberg oplecie cały świat światłowodem. Po co?

Budowa światłowodu rozpocznie się od wschodniego amerykańskiego wybrzeża. Ten będzie poprowadzony do południowej Afryki, następnie do Indii, następnie do Australii, by wreszcie dotrzeć do zachodniego amerykańskiego wybrzeża. Z uwagi na napiętą sytuację geopolityczną, położono szczególny nacisk by trasa światłowodu nie przebiegała przez Morze Czerwone, Morze Południowochińskie, wybrzeże Egiptu, Marsylii, cieśniny Malakka i Singapuru.