Upierdliwy tiktoker, który wyzywał Polaków, wrócił do Warszawy. I terroryzuje galerie handlowe

Niby nic strasznego, ale pomyślmy o pracownikach sklepów, do których wpada zwołana przez tiktokera zgraja. Stres, dezorientacja, a może nawet strach – to są realne emocje, których doświadczali ci ludzie. To wszystko dla wyświetleń w internecie człowieka z przerośniętym ego. Nawet MrBeast z nim kolaborował, a to już w ogóle jakaś porażka. Niby taki filantrop, a promuje gościa, który zdobywa popularność wkurzając innych.