Zobaczyli na TikToku trik na "niekończące się pieniądze". Teraz szukają ich służby

Jak opisuje sprawę The Wall Street Journal, jeden z popularnych - lecz już usuniętych - filmików na TikToku przedstawia kobietę rozmawiającą przez telefon, próbującą wyjaśnić swojej matce, że ludzie mogą bez trudu otrzymać od 40 000 do 50 000 dolarów "za darmo" poprzez zastosowanie triku. Jej matka była słusznie sceptyczna i odpowiedziała, że nie chce, aby jej konto bankowe zostało zamknięte, podczas gdy jej córka upiera się, że jej konto nie zostanie zamknięte, ponieważ "to tylko usterka".