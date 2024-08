TikTok oszalał na punkcie tych reklam. Są tak beznadziejne, że aż wspaniałe

No i widzisz, czasem wystarczy być po prostu sobą, żeby wygrać w tym całym reklamowym chaosie. Kto by pomyślał, że dwie panie śpiewające o karkówce podbiją internet? A jednak! To pokazuje, że czasem wystarczy odrobina szczerości i luzu, żeby przebić się przez ten cały marketingowy szum.