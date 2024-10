Będziesz mógł zobaczyć mecz z perspektywy Messiego. Na TikToku szykuje się coś wspaniałego

Messi wybiegnie na spotkanie w koszulce, do której zostanie przyczepiona kamera, z której sygnał będzie transmitowany na żywo na koncie MLS na TikToku. Widzowie będą mogli zobaczyć świat oczami Messiego, poczuć jak to jest być na boisku, usłyszeć to co on. Dzięki temu zobaczą jak szybkie są te spotkania, bo uwierzcie na słowo - klasyczna telewizja nie jest w stanie oddać dynamiki meczu, ruchów zawodników, całej tej otoczki, której nie widać, bo jesteśmy zbyt daleko od centrum akcji. Już za kilka dni zostaniemy wrzuceni w sam jej środek i zabrani na 90 minut rodeo.