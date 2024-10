Urzędnicy się spierali, "wieża Napoleona" powstała. Mieszkańcy łapią się za głowę

Dziś Radojewo to część Poznania, ale dawniej była to wieś. Odwiedził ją w 1806 r. sam Napoleon Bonaparte. W odróżnieniu od Ślesina, gdzie z okazji wizyty stworzono łuk triumfalny, Radojewo nie doczekało się konkretnej formy upamiętnienia gościny cesarza. Aż do teraz – z przymrużeniem oka mieszkańcy nazwali „wieżą Napoleona” 52 m maszt, który wyrósł na osiedlu.