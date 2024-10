Until Dawn na PS5: testujemy i porównujemy z wersją z PS4. Czy warto kupić remake?

Sam grałem w Until Dawn na PS4 na premierę i do dziś pamiętam wiele scen, a zwłaszcza te, w których ci moi nastolatkowie witali się z kostuchą; znam też wszystkie zakończenia, bo… obejrzałem je na YouTubie. Jeśli jesteście w podobnej sytuacji, co ja, to nie oszukujmy się, produkcja traci wiele ze swojego uroku. Nadal dobrze przy niej się bawię, ale to już nie to samo, co za pierwszym razem.