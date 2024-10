Przez lata kradli czas serwerów, zarabiając miliony. Kompromitacja linuxowych adminów

Głównym zadaniem perfectl jest kradzież mocy obliczeniowej serwera. Zainfekowane maszyny poświęcają część energii i czasu pracy nie na zlecone przez ich właścicieli zadania, a na kopanie kryptowaluty Monero. Malware może też być wykorzystany do innych celów, choć wygląda na to, że nikt jeszcze go do nich nie wykorzystał.