Facebook bierze się za naciągaczy. Rozpoczyna wojnę z oszustami

Co ciekawe, w projekcie biorą udział nie tylko banki i twórcy, ale też władze – m.in. policja w Londynie, która otrzymała dostęp do kanału zgłoszeń Meta. Policja również będzie dostarczała potrzebne informacje wywiadowcze. W przypadku walki z przestępcami internetowymi nie mogło zabraknąć tego elementu. Blokowanie szkodliwych treści w internecie to jedno, ale wyciąganie konsekwencji prawnych to drugie.