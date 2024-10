Oszuści podszywają się pod serwisy rządowe. Chodzi o należne ci pieniądze

Motyw wiadomości jest dość prosty - w fałszywej wiadomości oszust wysyła informacje o tym, że rzekomo należą się nam pieniądze. Scenariusze są różne, natomiast we wszystkich kluczowe są środki (mniejsze lub większe), które możemy odebrać. Wspólnym elementem jest też to, że SMS-y są zatytułowane jako "Informacje, INFO, GOV" i prowadzą do stron, które mają w adresie "gov", co łatwo jest skojarzyć z rządowymi witrynami.