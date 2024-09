Twoje konto w banku będzie bezpieczniejsze. Dzięki tej funkcji

Dlatego, że jest to fizyczny sprzęt, który trzeba mieć ze sobą. Nawet jeśli jakimś cudem cyberprzestępcy przejmą hasło i login, to trudno będzie im uzyskać dostęp do sprzętu, który wymaga fizycznego kontaktu z urządzeniem. Fakt, weryfikacja dwuetapowa realizowana za pomocą SMS-ów i kodów jest darmowa, a urządzenie takie jak klucz bezpieczeństwa trzeba kupić. Jego koszt to ok. 150 zł w górę. Nawet podstawowy model oferuje potężne zabezpieczenie konta.