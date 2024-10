Donosisz na kierowcę z usług przewozowych, dostajesz zniżkę na przejazd. O co chodzi?

Jak powinien być oznaczony pojazd zamawiany we FreeNow? Kierowca musi zadbać o trzy fundamentalne elementy. Po pierwsze, o koguta z napisem TAXI na dachu. Po drugie, o oznaczenia miejskie - najczęściej herb, numer boczny oraz wzory w określonej kolorystyce. Po trzecie, na szybie pojazdu musi znajdować się widoczny cennik. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków jest wbrew zasadom weryfikacji samochodów we FreeNow. Co za tym idzie, upoważnia do uzyskania zniżki 30 zł na kolejne przejazdy.