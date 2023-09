Będzie bezpieczniej w przejazdach na aplikacje. W życie weszło nowe prawo

Usługi przewozu osób zamawiane przez aplikacje - czyli m.in. Uber, Bolt czy Free Now - cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza w większych miastach. A to za sprawą wygody i konkurencyjności w porównaniu do komunikacji miejskiej czy po prostu taksówek. Jednak każdy medal ma dwie strony, bowiem nietrudno znaleźć przypadki łamania prawa przez kierowców owych usług, czy to pod postacią jazdy bez uprawnień, niepokojącego zachowania względem klientów czy nawet kradzieży mienia przewożonych osób.



Wobec tych i wielu innych przypadków nadużyć i łamania prawa, rząd znowelizował ustawę prawo o ruchu drogowym, która nakłada tak na kierowców z aplikacji jak i firmy je oferujące nowe obowiązki.