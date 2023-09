Pracownik Ubera powiesi ci telewizor, zrobi zakupy i złoży z tobą szafę

Co to jest Uber Chore (ang. obowiązek)? Dobre pytanie. Odnośniki do tej usługi zostały znalezione w kodzie aplikacji Uber na iPhone’a, o czym informuje Bloomberg. Ze szczątkowego opisu wynika, że Chore pozwoli wynająć pracownika Ubera do pomocy przy jakiejś pracy fizycznej, na czas minimum jednej godziny. Zleceniodawca musi w aplikacji opisać zadanie, czas trwania jego wykonania oraz porę, w jakiej oczekiwałby wynajętego pracownika i adres. Aplikacja oszacuje koszt usługi, traktując czas jej wykonania jako główny czynnik determinujący cenę.