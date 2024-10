Nielegalny tytoń to problem również niepalących. A technologia to tylko jedna z odpowiedzi na rosnący problem

„W toku podjętych czynności policjanci ustalili, że na posesji w miejscowości J. zorganizowana została nielegalna fabryka papierosów. W dniu 11 września 2023 r. dokonali przeszukania wyjeżdżającego z niej samochodu marki Mercedes typu TIR. W toku przeszukania znaleźli kartony, w których były papierosy bez polskich znaków akcyzy. W pojeździe zabezpieczyli 4.870.000 sztuk papierosów opatrzonych znakami handlowymi marki „Marlboro” firmy Philip Morris. Na posesji, skąd w trasę wyruszał zatrzymany TIR, ujawnili halę, w wewnątrz której znajdowała się specjalistyczna maszyna do produkcji i paczkowania papierosów, która bezpośrednio przed momentem rozpoczęcia przeszukania – pracowała i nielegalnie produkowała papierosy. Sprawcy przystosowali pomieszczenie do produkcji papierosów w specjalistyczny sposób, tzn. wygłuszyli je i ocieplili wełną mineralną oraz folią termoizolacyjną. Funkcjonariusze ujawnili na posesji około 10 ton krajanki tytoniowej, materiały niezbędne do wytwarzania papierosów w postaci gilz, filtrów i innych elementów, opakowania opatrzone wzorami marki Marlboro i kartony służące do pakowania wytworzonych produktów, owijarkę służącą do foliowania ich oraz wiele innych przedmiotów służących do produkcji, w tym nawet część warsztatową zaopatrzoną w liczne narzędzia. Proceder produkcji papierosów sprawcy przygotowali profesjonalnie od strony technicznej. Według ustaleń linia produkcyjna mogła wyprodukować do miliona sztuk papierosów dziennie. Wartość wyliczonych uszczupleń podatkowych i celnych wyniosła prawie 6 i pół miliona złotych” – głosi komunikat Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu.