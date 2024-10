W języku angielskim funkcjonuje określenie "jump the shark". Właśnie tam znalazł się Big Tech ze swoim GenAI

By nie być gołosłownym: łączna kwota inwestycji w GenAI w 2023 r. to 21,8 mld dol., z czego aż 10 mld dol. to kwota, jaką Microsoft zainwestował w tym czasie w OpenAI. Dla porównania, globalne inwestycje w 2022 r. w odnawialne źródła energii na całym świecie to 336 mld. dol. Innymi słowy, duże modele językowe Big Techów to 6 proc. kwoty inwestycji, jaka jest ponoszona w globalną transformację energetyczna naszej planety. To jest taka skala.