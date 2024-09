Oszuści atakują Polaków nową bronią. Chodzi o potwierdzenie tożsamości w banku

Warto zaznaczyć, że oszuści stosują różne techniki manipulacji. Jeśli ofiara uwierzy, że otrzymała potwierdzenie, że ma do czynienia z konsultantem, to dalsze kroki mogą być tragiczne. Orange sugeruje, że oszust może przekonać ofiarę do instalacji oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że dostęp do takich danych w rękach cyberprzestępców może mieć katastrofalne skutki.