Wzięli najlepszych graczy i zrobili z nimi monitor. Mówią, że nie ma sobie równych

Przede wszystkim, w urządzeniu znajdziemy 24,5-calowy tryb, który ma wyświetlać gry w skali 1:1 i rozdzielczości 1332p z częstotliwością odświeżania 480 Hz. Działa on w taki sposób, że obraz z gry jest wyświetlany wyłącznie na określonej części ekranu – ten można ustawić wedle własnych preferencji na środku, lub wyrównać do dołu. Będzie wyglądało to tak, że wokół obrazu na monitorze zobaczymy czarne pasy. Zapytacie się, po co to komu?