Sony wypuszcza specjalną edycję PS5 Pro. To nostalgiczny powrót do przeszłości

Podstawowa wersja konsoli będzie kosztować 800 euro (ok. 3400 zł), a do tego dochodzi dodatkowy kontroler w specjalnym kolorze, wart ok. 1100 zł, oraz kilka innych gadżetów. Choć Sony nie ujawniło jeszcze ceny, można się spodziewać, że będzie drogo. Oprócz wartości samego sprzętu, mówimy o mocno ograniczonym sprzęcie. Zakup konsoli po standardowej cenie może graniczyć z cudem. Nie chcę nawet myśleć, za ile ludzie będą sprzedawać tę edycję.