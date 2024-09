Sprzedają konsolę w cenie samochodu. Ceny specjalnej wersji PS5 Pro to jakiś kosmos

To po przeliczeniu na nasze ok. 28 000 zł. W tej cenie można kupić używany samochód, nie mówiąc o innej elektronice. Na platformie znajdują się też dużo bardziej szalone oferty, w których sprzedawcy za sprzęt chcą 10, a nawet 50 tysięcy dolarów. Tak, to nie żart – to prawdziwe oferty od zweryfikowanych użytkowników. Ceny są bardzo różne, choć w każdym przypadku znacznie wyższe od kwot, za które Sony sprzedawał specjalną wersję PlayStation 5 Pro.