Wielki powrót legendy gier strategicznych. Dwa kultowe tytuły wpadają do Game Passa

Z kolei StarCraft II: Campaign Collection to zbiór kampanii z trzech części StarCraft II: Wings of Liberty, Heart of the Swarm i Legacy of the Void. Każda z tych kampanii oferuje unikalną historię i perspektywę, pozwalając graczom na głębsze zanurzenie się w bogaty świat StarCrafta. Wings of Liberty skupia się na walce Terran z dominacją Zergów, Heart of the Swarm opowiada historię Sary Kerrigan i jej dążenia do zemsty, a Legacy of the Void przedstawia epicką walkę Protossów o przetrwanie.