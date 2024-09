Kupił iPhone’a 16 Pro Max. Choć przedsprzedaż nawet nie ruszyła

Co jednak ważne zdjęcia nie przedstawiają dokładnie prawego boku urządzenia, a więc nie widzimy tutaj nowego przycisku camera control, który potwierdziłaby, że mamy do czynienia z tegorocznym modelem, a nie np. zeszłorocznym 15 Pro Max. Pod względem wizualnym są to praktycznie identyczne urządzenia, które bardzo trudno jest odróżnić.