Gdzie kończą kradzione iPhone'y? Jeden z tropów prowadzi do Dubaju

Spiritual-Solid7200 otworzyła Mapy Google, by sprawdzić, co znajduje się w lokalizacji, którą wskazują systemy Apple. Przeglądając mapy natrafiła na sklep Smart Golden Mobile, którego profil w Mapach Google pełen jest recenzji od rozżalonych ofiar kradzieży iPhone'ów w Wielkiej Brytanii. Zdecydowana większość komentarzy wskazuje, że to właśnie tam trafiły ich przywłaszczone urządzenia i że to pracownicy sklepu wysyłają im spreparowane prośby od działu wsparcia Apple, by ci odblokowali urządzenia - uczynili je zdatnymi do sprzedaży.